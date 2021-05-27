СБУ задержала гражданина Молдовы, разыскиваемого Интерполом. Фото

Служба безопасности задержала в Киеве гражданина Молдовы, которого разыскивали по линии Интерпола. Иностранец попал в Украину незаконно.

Об этом сообщается на сайте СБУ. Мужчине сообщили о подозрении и решают вопрос об избрании меры пресечения (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что гражданину был запрещен въезд в Украину. Однако он попал на нашу территорию вне пунктов пропуска.

Также мужчина находится в международном розыске по линии Интерпола за совершение уголовных преступлений в Молдове.

"Иностранец задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения", – сказано в пресс-релизе СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Закарпатье задержали гражданина Армении, который фигурировал в санкционном списке СНБО. Его теперь должны принудительно вернуть на родину.