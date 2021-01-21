СБУ задержала на взятке чиновника "Киевводоканала": в офис пришли с обысками

В Киеве в четверг, 21 января, сотрудники Службы безопасности Украины пришли в главный офис предприятия "Киевводоканал".

Как сообщили в пресс-службе компании, правоохранители прибыли для проведения следственных действий.

"Руководство компании открыто к сотрудничеству", – уточнили в "Киевводоканале".

По данным СБУ, заместителя начальника одного из департаментов "Киевводоканала" задержали на взятке. Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал $38,2 тыс. от представителя коммерческой структуры. В такую сумму он оценил согласования разрешений на размещение объектов внешней рекламы на участках, обслуживаемых "Киевводоканалом".

Сотрудники СБУ задокументировали получение фигурантом аванса в размере $9,1 тыс. Чиновника задержали в служебном кабинете во время получения очередной части взятки в размере $14,7 тыс.

Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ в Киеве задержала на взятке сотрудника уголовного розыска Нацполиции.