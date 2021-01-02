Самые опасные места Киевщины: где чаще крадут, грабят и нападают

В Киевской области за 11 месяцев 2020 года правоохранители зафиксировали более 11,5 тысячи имущественных преступлений.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции в ответ за запрос OBOZREVATEL.

Среди совершаемых преступлений чаще всего правоохранители Киевщины регистрируют кражи, то есть тайное хищение чужого имущества. Это статья 185 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Всего с января по ноябрь включительно к правоохранителям поступило 11 238 обращений граждан с заявлениями о кражах. Вот, сколько случаев зафиксировало каждое отделение полиции:

Киево-Святошинское – 2560

Белоцерковское – 1492

Ирпенское – 1406

Васильковское – 1296

Броварское – 1169

Обуховское – 726

Переяслав-Хмельницкое – 692

Бориспольское – 548

Мироновское – 544

Вышгородское – 432

Сквирское – 346

ОП зоны ЧАЭС – 7

Как рассказал OBOZREVATEL один из правоохранителей, злоумышленники воруют все, что имеет хоть какую-то ценность.

"Чаще всего мелкие преступления – в магазинах крадут шоколад или алкоголь. Еще мобильные, кошельки. Если воруют из домов или домовладений, то это электротехника, металл и даже кастрюли. То есть, все, что можно сдать в ломбарды или пункты приема вторсырья и получить деньги", – констатировал наш собеседник.

На втором месте среди имущественных преступлений, совершаемых на Киевщине, находятся грабежи – открытое хищение чужого имущества. Это статья 186 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до тринадцати лет с конфискацией имущества.

Всего отделениями полиции области с января по декабрь было зафиксировано 247 подобных обращений:

Белоцерковское – 50

Ирпенское – 40

Киево-Святошинское – 33

Броварское – 28

Васильковское – 25

Обуховское – 19

Переяслав-Хмельницкое – 14

Бориспольское – 15

Мироновское – 10

Вышгородское – 9

Сквирское – 3

Стоит отметить, что совершают подобные преступления люди разных возрастных категорий, в том числе несовершеннолетние.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Яготине Киевской области 3 октября четверо подростков избили мужчину, а потом забрали сумку с деньгами и документами.

Информированный источник рассказал, что к грабежу оказались причастны местные жители - 14, 16 и 17 лет, а также 18-летний парень.

На третьем месте среди имущественных преступлений, совершаемых в Киевской области, находятся разбои - нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием. Совершая преступления, злоумышленники, чтобы добиться своей цели, могут пытать своих жертв. Это статья 187 Уголовного кодекса Украины, предусматривающая максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Отделения полиции Киевщины задокументировали 72 таких случая:

Киево-Святошинское - 13

Броварское – 13

Белоцерковское – 10

Бориспольское – 9

Ирпенское – 11

Васильковское – 6

Вышгородское – 3

Сквирское – 1

Переяслав-Хмельницкое – 1

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области задержали вооруженных злоумышленников, которые похитили частного предпринимателя, пытали и требовали от него вернуть надуманный долг в 2 миллиона долларов США. Среди нападавших было четверо граждан Казахстана и двое жителей Киевщины