Самые опасные места Киевщины: где чаще крадут, грабят и нападают
В Киевской области за 11 месяцев 2020 года правоохранители зафиксировали более 11,5 тысячи имущественных преступлений.
Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции в ответ за запрос OBOZREVATEL.Крадут все, что можно сдать
Среди совершаемых преступлений чаще всего правоохранители Киевщины регистрируют кражи, то есть тайное хищение чужого имущества. Это статья 185 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Всего с января по ноябрь включительно к правоохранителям поступило 11 238 обращений граждан с заявлениями о кражах. Вот, сколько случаев зафиксировало каждое отделение полиции:
Киево-Святошинское – 2560
Белоцерковское – 1492
Ирпенское – 1406
Васильковское – 1296
Броварское – 1169
Обуховское – 726
Переяслав-Хмельницкое – 692
Бориспольское – 548
Мироновское – 544
Вышгородское – 432
Сквирское – 346
ОП зоны ЧАЭС – 7
Как рассказал OBOZREVATEL один из правоохранителей, злоумышленники воруют все, что имеет хоть какую-то ценность.
"Чаще всего мелкие преступления – в магазинах крадут шоколад или алкоголь. Еще мобильные, кошельки. Если воруют из домов или домовладений, то это электротехника, металл и даже кастрюли. То есть, все, что можно сдать в ломбарды или пункты приема вторсырья и получить деньги", – констатировал наш собеседник.Грабят даже несовершеннолетние
На втором месте среди имущественных преступлений, совершаемых на Киевщине, находятся грабежи – открытое хищение чужого имущества. Это статья 186 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до тринадцати лет с конфискацией имущества.
Всего отделениями полиции области с января по декабрь было зафиксировано 247 подобных обращений:
Белоцерковское – 50
Ирпенское – 40
Киево-Святошинское – 33
Броварское – 28
Васильковское – 25
Обуховское – 19
Переяслав-Хмельницкое – 14
Бориспольское – 15
Мироновское – 10
Вышгородское – 9
Сквирское – 3
Стоит отметить, что совершают подобные преступления люди разных возрастных категорий, в том числе несовершеннолетние.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Яготине Киевской области 3 октября четверо подростков избили мужчину, а потом забрали сумку с деньгами и документами.
Информированный источник рассказал, что к грабежу оказались причастны местные жители - 14, 16 и 17 лет, а также 18-летний парень.Ближе к Киеву разбоев больше
На третьем месте среди имущественных преступлений, совершаемых в Киевской области, находятся разбои - нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием. Совершая преступления, злоумышленники, чтобы добиться своей цели, могут пытать своих жертв. Это статья 187 Уголовного кодекса Украины, предусматривающая максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Отделения полиции Киевщины задокументировали 72 таких случая:
Киево-Святошинское - 13
Броварское – 13
Белоцерковское – 10
Бориспольское – 9
Ирпенское – 11
Васильковское – 6
Вышгородское – 3
Сквирское – 1
Переяслав-Хмельницкое – 1
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области задержали вооруженных злоумышленников, которые похитили частного предпринимателя, пытали и требовали от него вернуть надуманный долг в 2 миллиона долларов США. Среди нападавших было четверо граждан Казахстана и двое жителей Киевщины