Мстят любовницы и враги: кто и почему поджигает авто в Киеве

Поджоги автомобилей в столице Украины не прекращаются и это, конечно же, тревожит киевлян. Однако считать, будто в городе орудует неуловимый пироманьяк, судя по всему, не приходится.

Подробнее о ситуации – читайте в материале OBOZREVATEL.

Горячая осень

В октябре автомобили полыхали в разных районах столицы. Источники OBOZREVATEL рассказали о нескольких таких случаях.

Так, вечером 24 октября в Дарницком районе на улице Софии Русовой между двумя мужчинами произошел конфликт. В итоге 38-летний местный житель избил 59-летнего, но этого ему показалось мало и он поджег автомобиль "оппонента". Chevrolet Aveo сгорел дотла, а избитого владельца отвезли в больницу.

Ночью 22 октября в Святошинском районе вспыхнул ВАЗ-21093 (1995 года выпуска). Владелец авто, 30-летний житель Житомирской области, не успел ничего сделать – автомобиль полностью уничтожен огнем.

Чаще всего поджигают автомобили, припаркованные возле дома

В Соломенском районе Киева, в Садовом переулке (Жуляны), ночью 20 октября загорелся Volkswagen Transporter. Огнем был уничтожен салон, моторный отсек и передняя часть микроавтобуса.

А 19 октября в Святошинском районе подожгли Volkswagen Passat. Это произошло около трех часов утра на ул. Булгакова. Причем на месте происшествия была обнаружена емкость из-под горючего вещества, которое использовали для поджога машины. Автомобиль получил сильные повреждения: пострадал моторный отсек, лакокрасочное покрытие и передняя часть автомобиля.

Благодаря тому, что все действия поджигателей были записаны камерой видеонаблюдения, их удалось оперативно задержать. Как рассказали источники OBOZREVATEL, это два местных жителя, у которых возник конфликт с владельцем автомобиля.

В Голосеевском районе утром 14 октября загорелся автомобиль народного депутата (фракция "ЕС") Андрея Лопушанского. Для поджога преступник использовал легковоспламеняющуюся жидкость. Огнем было повреждено лакокрасочное покрытие и пластиковая отделка Mercedes-Benz S550 (2008 года выпуска).

Поджоги авто в Киеве происходят постоянно, а вот причины – разные

Передают "привет" и наказывают

Как рассказали источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах, причины поджогов действительно самые разные.

"Причина бывает и в банальном конфликте, а иногда поджогом автомобиля за что-то наказывают человека или же передают "привет" – политикам, чиновникам, журналистам, проблемным бизнес-партнерам... Таким образом "воздействуют" на владельца автомобиля, показывают, что он уязвим", – рассказал один из наших собеседников.

В августе в Киеве подожгли автомобиль народного депутата Гео Лероса. Он сразу заявил, что это по политическим мотивам

Но иногда мстят "бывшие". Правда, в подобных случаях дело до суда обычно не доходит – пострадавшие не хотят огласки и решают ситуацию по-своему.

"У одного киевлянина сгорел дорогой автомобиль. Мужчина ломал голову, кто инициатор, и признался, что "доброжелателей" у него хватает. После попытки второго поджога удалось выйти на след его бывшей. Оказалось, что женщина решила таким способом наказать мужчину, который... не ушел от жены. В общем, пострадавший предпочел обойтись без полиции, как-то договорился с той "маньячкой". Случайно встретили его на улице через полгода и он рассказал, что развестись все-таки пришлось – жена обо всем узнала. А на прощание произнес: "Месть любовницы горит адским пламенем. Мужики, берегитесь!" – рассказал источник.