С Шулявского моста в Киеве сняли еще 6 опор после ЧП

Опоры освещения, которые накануне упали на Шулявском мосту в Киеве, будет менять за свой счет генеральный подрядчик. Более того, его обяжут возместить ущерб и владельцам поврежденных авто.

В то же время на путепроводе сняли еще шесть столбов. Об этом на онлайн-брифинге 16 декабря заявил мэр столицы Виталий Кличко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Городской глава отметил, мол, не менее киевлян удивлен и одновременно возмущен падением трех электроопор. По его словам, генподрядчик давал на обновленный мост 50 лет гарантии.

Мэр поручил провести проверку других столбов на мосту. В результате рабочие подрядчика демонтировали те, по надежности укрепления которых были сомнения, – в общей сложности шесть штук.

"Он оперативно установит столбы с усилением несущей конструкции. Подчеркну: генподрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию объекта, осуществит все работы за свой счет!" – заявил Кличко.

В то же время "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений", которая была заказчиком строительства Шулявского моста намерена обратиться с иском в суд, чтобы владельцы транспортных средств, которые были повреждены в результате инцидента, получили компенсации.

Со своей стороны правоохранители уже занимаются установлением виновных в происшествии. Кличко выразил надежду, что это расследование будет "оперативным и прозрачным".

"Я в этом, как мэр столицы, который открывал мост, заинтересован больше всего, ибо понимаю, что это – моя репутация!" – подытожил он.

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