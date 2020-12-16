С Шулявского моста в Киеве сняли еще 6 опор после ЧП
Опоры освещения, которые накануне упали на Шулявском мосту в Киеве, будет менять за свой счет генеральный подрядчик. Более того, его обяжут возместить ущерб и владельцам поврежденных авто.
В то же время на путепроводе сняли еще шесть столбов. Об этом на онлайн-брифинге 16 декабря заявил мэр столицы Виталий Кличко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Городской глава отметил, мол, не менее киевлян удивлен и одновременно возмущен падением трех электроопор. По его словам, генподрядчик давал на обновленный мост 50 лет гарантии.
Мэр поручил провести проверку других столбов на мосту. В результате рабочие подрядчика демонтировали те, по надежности укрепления которых были сомнения, – в общей сложности шесть штук.
"Он оперативно установит столбы с усилением несущей конструкции. Подчеркну: генподрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию объекта, осуществит все работы за свой счет!" – заявил Кличко.
В то же время "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений", которая была заказчиком строительства Шулявского моста намерена обратиться с иском в суд, чтобы владельцы транспортных средств, которые были повреждены в результате инцидента, получили компенсации.
Со своей стороны правоохранители уже занимаются установлением виновных в происшествии. Кличко выразил надежду, что это расследование будет "оперативным и прозрачным".
"Я в этом, как мэр столицы, который открывал мост, заинтересован больше всего, ибо понимаю, что это – моя репутация!" – подытожил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 декабря на проезжую часть Шулявского моста в Соломенском районе Киева упали три опоры освещения. Пострадавших или погибших в результате инцидента не было.
Вскоре в сети было опубликовано видео падения столбов на столичном Шулявском мосту.