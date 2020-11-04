С начала избирательной кампании в Киеве зафиксировали 1718 нарушений

С начала избирательной кампании в полицию Киева поступило 1718 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Как говорится на странице полиции в Facebook, речь идет о периоде с 5 сентября по 4 ноября.

Всего работниками структурных подразделений киевской милиции составлено 249 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 93 уголовных производствах: 13 открытых по фактам нарушения избирательного законодательства, 80 – связанных с избирательным процессом.

Как сообщал OBOZREVATEL, по предварительным данным ТИК, на выборах мэра в Киеве побеждает Кличко.