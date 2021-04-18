Война на дорогах: как пьяные водители убивают и калечат людей в Киеве

За первые три месяца этого года в Киеве зафиксировано практически 10,5 тысячи ДТП. Согласно официальным данным патрульной полиции Украины, в тех авариях погибли 22 человека, а еще 408 получили травмы.

OBOZREVATEL собрал подборку самых резонансных дорожно-транспортных происшествий столицы в марте (внимание, ниже фото и видео 18+). Также мы призываем водителей не садиться пьяными за руль и соблюдать все правила дорожного движения.

В ночь на понедельник, 15 марта, в Деснянском районе Киева произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Land Cruiser и Skoda.

Предварительно в полиции Киева установили, что водитель внедорожника, двигаясь по проезжей части, не справился с управлением и на огромной скорости столкнулся с авто Skoda, которое остановилось на перекрестке на красный сигнал светофора.

Удар был такой силы, что легковушку буквально смяло. Водитель и пассажирка Skoda получили несовместимые с жизнью травмы. Их тела из искореженного авто доставали спасатели с помощью специального инструмента.

Согласно медосвидетельствованию, уровень алкоголя в крови водителя Toyota превысил допустимую норму более чем в десять раз – 2,05 промилле.

Позднее в СМИ появилась информация, что за рулем внедорожника якобы находился бывший сотрудник полиции охраны.

В Киеве 20 марта девушка за рулем BMW на скорости влетела в автомобиль аварийной службы на проспекте Победы. Водителя легковушки госпитализировали в критическом состоянии, а ее трое пассажиров получили травмы.

Позднее стало известно, что сын народного депутата от "Батьківщини" Алексея Кучеренко получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Тогда же появилась информация о том, что он мог быть пострадавшим в аварии с участием BMW, которое в свою очередь произошло якобы из-за ночных гонок в Киеве.

"Очень пострадала водитель и ее пассажир на переднем сиденье. Буквально тот же день, очень надежный источник направил нам информацию, что в ДТП попал сын народного депутата, партия "Батьківщина" – Алексея Кучеренко", – говорилось в сообщении.

Там уточнили, что больше подтверждений относительно этого события не было, поэтому информацию не рискнули обнародовать. Однако 27 марта нардеп Кучеренко сам опубликовал в Facebook фотографии своего травмированного сына и признался в комментариях, что тот попал в ДТП, хотя и не уточнил подробности истории.

Поэтому в сети со ссылкой на источники предположили, что упомянутая ночная авария в столице и та, в которой травмировался сын Кучеренко, якобы связаны.

В Киеве ночью 22 марта полиция задержала водителя службы такси Uklon, который разбил свой автомобиль Volkswagen.

На линию "102" обратились киевляне, которые заметили, как машину крутило по дороге. Очевидцы отметили, что у легковушки было повреждено колесо и передний бампер.

Мужчина доехал до остановки скоростного трамвая "Алекса Тихого" на улице Борщаговской, где его остановили полицейские. При каких обстоятельствах и где водитель повредил машину неизвестно. Стоит отметить, что мужчина неадекватно реагировал на происходящее.

В Киеве водителя Андрея Божка 1983 года рождения, который в 2020 году пьяным сбил мать с ребенком, снова поймали в нетрезвом состоянии за рулем. Его остановили полицейские благодаря ориентировке от небезразличных свидетелей.

Во время теста на алкоголь в крови драгер показал 1,4 промилле при максимально допустимой норме 0,2.

В сети напомнили, что мужчина в феврале 2020 года сбил женщину с ребенком возле супермаркета, когда сдавал задним ходом.

"Тогда он "быковал". Сегодня уже более-менее тихий. Может через год и совсем трезвого остановят", – констатировал "Киев оперативный".

29 марта на Новоирпенской трассе, возле села Романовка под Киевом произошло смертельное ДТП. Автобус ритуальной службы столкнулся с автомобилем "Москвич" и опрокинулся на бок.

В результате аварии на месте происшествия погибли двое мужчин – водитель и пассажир легковушки. Владелец катафалка получил травмы. Кроме того, была госпитализирована женщина-пассажир "Москвич". На следующий день, 30 марта, что несмотря на усилия врачей, она скончалась в больнице.

Позднее стало известно, что в смертельном ДТП погиб сотрудник ГСЧС в Киевской области Дмитрий Талимончак.

В Украине с 17 марта повысили штрафы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За такое нарушение, если оно зарегистрировано впервые, грозит 17 000 грн штрафа и лишение права вождения на 1 год.

Если кто-то попадется пьяным второй или третий раз, то наказание будет более жестким, вплоть до лишения прав сроком до 10 лет или конфискации транспортного средства. А если водитель был пьяным и устроил ДТП с пострадавшими, то ему и вовсе грозит уголовная ответственность по ст. 286-1 УК Украины.