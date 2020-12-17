Появилось видео резни под Киевом, устроенной 14-летним подростком. Кадры 18+

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Криминал
2,9 т.
Резня под Киевом

В сети появилось видео жестокого нападения 14-летнего парня на свою тетю и младшего брата, которое произошло в городе Вишневое под Киевом в начале марта 2020 года.

Подросток нанес женщине тяжелые ножевые ранения двумя ножами, также порезал ребенка. Происходящее во дворе дома зафиксировала камера наблюдения. Ролик показали в сюжете "Надзвичайних новин" на ICTV (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

На видео видно момент, когда парень слизывал кровь с одного из ножей. Пострадавшая женщина в комментарии журналистам рассказала: в тот момент ее племянник сказал, что понимает маньяков, которые пьют кровь, потому что она вкусная.

Парень слизывает кровь с ножа

Перед потерей сознания женщина успела позвонить сестре, матери нападающего. Когда та приехала домой на машине, сын пытался напасть и на нее, но она защищалась зонтом. В итоге мальчик сбежал, пригнув через забор. Полицейские задержали несовершеннолетнего на следующий день.

Подросток поднялся на забор по лестнице

Мать нападающего сообщила, что ее сыну в детстве поставили диагноз расстройство аутистического спектра, а именно – синдром Аспергера. Версии того, почему мальчик совершил нападение, отличаются.

В сюжете также показали дневники юноши. Там он подробно описывал свою главную мечту: чтобы все его обидчики умерли. Отрывок из его дневника:

"Я хочу их уничтожить!!! Я хочу взять нож, бейсбольную биту, бензопилу, гранатомет, пулемет, два мачете, две катаны, чтобы их уничтожить, а затем их тела оставить в каком-нибудь заброшенном доме.

Хочу нанять себе наемного киллера, чтобы он убил моих недругов. И я заплатил бы ему за это все свои деньги и отдал ценные вещи, но кроме планшета, и очень хорошо отблагодарю".

Согласно закону, мальчику грозит или тюремное заключение, или же, если его признают невменяемым, принудительное лечение.

Осторожно! Фото и видео 18+!

Парень напал на родственников в частном доме
Подросток бежит за тетей и братом
Медики госпитализируют пострадавших

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаКиевКриминалНовости Киева и Киевской области детинападениепострадал ребенок