Появилось видео резни под Киевом, устроенной 14-летним подростком. Кадры 18+

В сети появилось видео жестокого нападения 14-летнего парня на свою тетю и младшего брата, которое произошло в городе Вишневое под Киевом в начале марта 2020 года.

Подросток нанес женщине тяжелые ножевые ранения двумя ножами, также порезал ребенка. Происходящее во дворе дома зафиксировала камера наблюдения. Ролик показали в сюжете "Надзвичайних новин" на ICTV (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

На видео видно момент, когда парень слизывал кровь с одного из ножей. Пострадавшая женщина в комментарии журналистам рассказала: в тот момент ее племянник сказал, что понимает маньяков, которые пьют кровь, потому что она вкусная.

Перед потерей сознания женщина успела позвонить сестре, матери нападающего. Когда та приехала домой на машине, сын пытался напасть и на нее, но она защищалась зонтом. В итоге мальчик сбежал, пригнув через забор. Полицейские задержали несовершеннолетнего на следующий день.

Мать нападающего сообщила, что ее сыну в детстве поставили диагноз расстройство аутистического спектра, а именно – синдром Аспергера. Версии того, почему мальчик совершил нападение, отличаются.

В сюжете также показали дневники юноши. Там он подробно описывал свою главную мечту: чтобы все его обидчики умерли. Отрывок из его дневника:

"Я хочу их уничтожить!!! Я хочу взять нож, бейсбольную биту, бензопилу, гранатомет, пулемет, два мачете, две катаны, чтобы их уничтожить, а затем их тела оставить в каком-нибудь заброшенном доме.

Хочу нанять себе наемного киллера, чтобы он убил моих недругов. И я заплатил бы ему за это все свои деньги и отдал ценные вещи, но кроме планшета, и очень хорошо отблагодарю".

Согласно закону, мальчику грозит или тюремное заключение, или же, если его признают невменяемым, принудительное лечение.

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