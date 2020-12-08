Пьяного сотрудника известного телеканала застали на месте ДТП в Киеве. Фото и видео

В подольском районе Киева 7 декабря произошло ДТП с участием сотрудника телеканала "1+1".

Об этом сообщается на странице "Киева оперативного" в Facebook. На перекрестке улиц Оболонская и Межигоская Chevrolet врезался сзади в Opel (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что за рулем "Шевроле" был сотрудник Виталий Середа, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Согласно показанному удостоверению, он работает инженером по развитию сети вещания.

На обнародованных кадрах видно, что мужчине с трудом удается говорить и он не понимает, что произошло.

Позднее за Середу попытался вступиться его знакомый, который, судя по ролику, также находился в автомобиле и тоже в нетрезвом виде.

В сообщении уточняется, что во время теста "Драггер" даже не смог показать уровень алкоголя у сотрудника телеканала.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве на Столичном шоссе 24 ноября произошло ДТП с участием четырех машин, виновником которого якобы стал сотрудник правоохранительных органов.