В Броварах пьяный коп совершил смертельное ДТП и поплатился

В Броварах Киевской области полицейский в состоянии алкогольного опьянения 4 октября совершил смертельное ДТП – на пешеходном переходе он сбил мать с дочерью, первая из них погибла на месте.

Копа сразу уволили из органов внутренних дел, сообщила пресс-служба Управления коммуникации Национальной полиции Украины, цитируя слова председателя НПУ Игоря Клименко (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Авария произошла примерно в 17:50 напротив МКЦ "Прометей" в городе. Водитель автомобиля Volkswagen Passat, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил женщин на "зебре", а потом проехал еще полсотни метров и врезался в дерево.

В результате ДТП пожилая женщина погибла на месте происшествия, девушка же получила травмы различной степени тяжести – ее доставили в больницу. По словам очевидцев, пострадавшими оказались мать с дочерью.

"Сидели на скамейке у "Прометея" и услышали резкий звук машины, который и привлек внимание. Когда повернули голову, то увидели, как от удара Volkswagen Passat две женщины, которые двигались по пешеходному переходу в направлении библиотеки, "перевернулись в воздухе". Девушку отбросило на зеленую зону к деревьям, а женщину постарше авто сбило дважды – второй раз в воздухе", – приводит местное издание "Трибуна Бровары" рассказ свидетелей ДТП.

Они подчеркнули, что даже после этого автомобиль не остановился и поехал дальше в направлении центра Броваров. Аварию заметили мотоциклисты, которые попытались остановить Volkswagen Passat. Вероятно, водитель намеревался объехать их, но не справился с управлением и уже через несколько метров его авто ударилось в дерево возле горисполкома.

В Броварах пьяный полицейский сбил женщин на переходе

Свидетели добавили, что полиция прибыла на место происшествия достаточно оперативно. Виновник ДТП вышел из автомобиля и пытался бежать, однако правоохранители его задержали.

Очевидцы оказывали помощь пострадавшим, пока правоохранители задерживали виновника ДТП

"Искалеченная дочка кричала "мама" и пыталась подползти к уже мертвому телу матери... Прошу связаться со мной опекунов девочки для организации помощи. Также будем благодарны за информацию по водителю. Добрые люди и ему обязательно помогут. Мы будем следить за ситуацией и добьемся реального срока, даже если пьяный водитель окажется атошником /УБД", – написал об этом в Facebook активист Влад Антонов.

Коп на авто врезался в дерево после того, как сбил женщин на "зебре"

Известно, что на место прибыли руководство столичного управления полиции и полиции Киевщины, кроме того, к вечеру воскресенья там продолжали работать специалисты Государственного бюро расследований.

По словам главы НПУ, за рулем был участковый офицер Деснянского управления полиции.

Моменты аварии в Броварах, которую совершил пьяный полицейский

"Полицейский, совершивший смертельное автопроисшествие, уволен из органов внутренних дел. Его непосредственный руководитель после проведения служебного расследования будет снят с должности. Также мы всячески будем способствовать представителям ГБР в расследовании причин и обстоятельств аварии. Виновник должен понести справедливое наказание", – заверил Клименко.

Скриншот поста. Facebook Влад Антонов

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель BMW совершил ДТП, скрылся с места происшествия, а после сообщил о похищении своего авто.