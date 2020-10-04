В Броварах пьяный коп совершил смертельное ДТП: искалеченная дочь кричала "мама" и ползла к телу

В Броварах Киевской области полицейский в состоянии алкогольного опьянения 4 октября совершил смертельное ДТП – на пешеходном переходе он сбил мать с дочерью, первая из них погибла на месте.

Копа сразу уволили из органов внутренних дел, сообщила пресс-служба Управления коммуникации Национальной полиции Украины, цитируя слова председателя НПУ Игоря Клименко. Новость дополнена подробностями.

Отмечается, что авария произошла примерно в 17:50 напротив МКЦ "Прометей". Водитель автомобиля Volkswagen Passat, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил женщин на "зебре", а потом проехал еще полсотни метров и врезался в дерево.

В результате ДТП пожилая женщина погибла на месте происшествия, девушка же получила травмы различной степени тяжести – ее доставили в больницу. По словам очевидцев, пострадавшими оказались мать с дочерью.

"Сидели на скамейке у "Прометея" и услышали резкий звук машины, который и привлек внимание. Когда повернули голову, то увидели, как от удара Volkswagen Passat две женщины, которые двигались по пешеходному переходу в направлении библиотеки, "перевернулись в воздухе". Девушку отбросило на зеленую зону к деревьям, а женщину постарше авто сбило дважды – второй раз в воздухе", – приводит местное издание "Трибуна Бровары" рассказ свидетелей ДТП.

Они подчеркнули, что даже после этого автомобиль не остановился и поехал дальше в направлении центра города. Однако аварию заметили мотоциклисты, которые попытались остановить Volkswagen Passat. Вероятно, водитель намеревался объехать их, но не справился с управлением и уже через несколько метров ударился в дерево возле горисполкома.

Свидетели добавили, что полиция прибыла на место происшествия достаточно оперативно. Виновник ДТП вышел из автомобиля и пытался бежать, однако правоохранители его задержали.

"Искалеченная дочка кричала "мама" и пыталась подползти к уже мертвому телу матери... Прошу связаться со мной опекунов девочки для организации помощи. Также будем благодарны за информацию по водителю. Добрые люди и ему обязательно помогут. Мы будем следить за ситуацией и добьемся реального срока, даже если пьяный водитель окажется атошником /УБД", – написал об этом в Facebook активист Влад Антонов.

Известно, что на место прибыли руководство столичного управления полиции и полиции Киевщины, кроме того, к вечеру воскресенья там продолжали работать специалисты Государственного бюро расследований.

По словам главы НПУ, за рулем был участковый офицер Деснянского управления полиции.

"Полицейский, совершивший смертельное автопроисшествие, уволен из органов внутренних дел. Его непосредственный руководитель после проведения служебного расследования будет снят с должности. Также мы всячески будем способствовать представителям ГБР в расследовании причин и обстоятельств аварии. Виновник должен понести справедливое наказание", – заверил Клименко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель BMW совершил ДТП, скрылся с места происшествия, а после сообщил о похищении своего авто.