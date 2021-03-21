Война на дорогах в Киеве: пьяные водители сбивают пешеходов и пытаются скрыться

Согласно официальным данным патрульной полиции Украины, в феврале в Киеве зафиксировали 7135 аварий. Это на 13,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года – 6292. В результате ДТП 12 человек погибли, еще 261 – получили травмы.

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В Киеве 6 февраля на мосту Патона произошла авария с пострадавшими с участием трех автомобилей.

Предварительно было установлено, что водитель ВАЗ не справился с управлением, протаранил пластиковые ограждения и вылетел в отбойник. Сила удара была таковой, что части автомобиля и пластиковых перегородок разлетелись по мосту.

Кроме того, механические повреждения также получили Skoda и Subaru.

В патрульной полиции Киева рассказали, что в результате ДТП пострадал пассажир ВАЗ, водитель которого сбежал с места происшествия.

Патрульным понадобилось около 10 минут, чтобы установить его местонахождения и вернуть назад. После медосвидетельствования было установлено, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В Киеве 17 февраля произошло смертельное ДТП на железнодорожном переезде с участием товарного поезда и автомобиля ВАЗ.

Предварительно установлено, что водитель 1988 года рождения на автомобиле ВАЗ 2101 выехал на железнодорожный переезд, игнорируя запрещающий сигнал светофора, где его сбил состав. В результате аварии на месте происшествия погиб пассажир, 1995 года рождения.

В Голосеевском районе Киева 21 февраля водитель автомобиля Mercedes, убегая от полиции, сбил двух пешеходов.

Правоохранители заметили Mercedes, который двигался на проспекте Валерия Лобановского по полосе общественного транспорта. Патрульные попытались остановить автомобиль.

Несмотря на требования полиции, водитель ускорился, совершил разворот через двойную сплошную линию разметки и начал двигаться в направлении Демеевской площади.

На перекрестке проспекта Науки и улицы Голосеевской он не справился с управлением, столкнулся с Hyundai. После чего наехал на двух пешеходов – их с травмами госпитализировали. Согласно данным освидетельствования, водитель Mercedes находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

25 февраля водитель одной из служб такси на пешеходном переходе, который расположен на пересечении улиц Бучмы и Миколайчука в Киеве, сбил мужчину.

На видео, обнародованном в сети, видно, что пешеход двигался на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП мужчина получил травму ноги.

Почему водитель такси не заметил человека на освещаемом уличными фонарями перекрестке, неизвестно.

В Киево-Святошинском районе Киевщины 26 февраля между поселками Тарасовка и Крюковщина гололед стал причиной ДТП с участием сразу 6 автомобилей.

Без пострадавших не обошлось, им предоставили медицинскую помощь.

Стоит отметить, что ДТП полностью заблокировало движение на этом участке дороги. Для того, чтобы добраться в место назначения, люди были вынуждены идти пешком и пересаживаться с одной маршрутки на другую.

Отметим, что в Украине с 17 марта действуют новые штрафы за управление автомобилем в нетрезвом виде.

За вождение в нетрезвом состоянии, которое зарегистрировано второй раз в течение года, штраф 34 000 грн с лишением права управления на 3 года с возмездным изъятием транспортного средства или без такового или админарест на 10 суток с оплачиваемым изъятием ТС или без такового.

Если в третий раз за год зарегистрировано вождение в состоянии алкогольного опьянения – 51 000 грн с лишением права управления на 10 лет и конфискацией ТС или админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства.

Также установлена уголовная ответственность по ст. 286-1 УК Украины за совершение ДТП с пострадавшими в состоянии опьянения и условия отбывания наказания за совершение такого уголовного преступления.