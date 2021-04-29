Пьяная смертельная авария в Киеве: водитель Toyota предстанет перед судом

Правоохранители закончили следствие по факту ДТП с участием автомобилей Toyota Land Cruiser и Skoda, в результате которого погибли два человека.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, следователи направили материалы уголовного производства с обвинительным актом в суд.

Водителю Toyota грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в ночь на понедельник, 15 марта, в Деснянском районе Киева произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Land Cruiser и Skoda.

Предварительно в полиции Киева установили, что водитель внедорожника, двигаясь по проезжей части, не справился с управлением и на огромной скорости столкнулся с авто Skoda, которое остановилось на перекрестке на красный сигнал светофора.

Удар был такой силы, что легковушку буквально смяло. Ее водитель и пассажирка получили несовместимые с жизнью травмы. Их тела из искореженного авто доставали спасатели с помощью специального инструмента.

Согласно медосвидетельствованию, уровень алкоголя в крови водителя Toyota превысил допустимую норму более чем в десять раз – 2,05 промилле.

Позднее в СМИ появилась информация, что за рулем внедорожника якобы находился бывший сотрудник полиции охраны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Соломенском районе Киева в четверг, 29 апреля, произошло тройное ДТП с участием маршрутки.