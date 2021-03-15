Пьяная смертельная авария в Киеве: виновником оказался экс-полицейский охраны

Пьяный водитель Toyota Land Cruiser, который в ночь на 15 марта совершил смертельное ДТП в Деснянском районе Киева, оказался бывшим работником правоохранительных органов.

Это 29-летний уроженец села Почапинцы Жмеринского района Винницкой области. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Губрий Василий Сергеевич, 1992 года рождения, еще до 2018 года работал в полиции охраны Винницкой области. Где-то жизнь Василия сделала крутой поворот и он начал ездить за рулем престижного Toyota Land Cruiser 200 KA7000CO (2018 г. в.), который зарегистрирован на Главацкую Александру, 1995 года рождения", – говорится в посте.

Напомним, что авария произошла на перекрестке проспекта Романа Шухевича и бульвара Перова. Водитель и пассажирка раздавленного внедорожником авто Skoda погибли на месте. Тест "Драгер" у виновника ДТП показал 2,05 промилле алкоголя. В то же время сам он обошелся без травм.

"Что бы там ни случилось в его жизни, но ночью именно Василий лишил жизни двух человек, которые просто стояли на светофоре. Удар был такой силы, что бойцам ГСЧС пришлось с помощью пневмоинструмента и бензореза деблокировать тела водителя и пассажирки, которые были уже без признаков жизни", – добавили в сети.

Виновника смертельной аварии полицейские задержали и начали досудебное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, В Киеве 17-летний парень после употребления алкоголя с другом катался по городу на автомобиле Mercedes, принадлежащему его отцу. Водитель нарушил ПДД на ул. Кольцевой возле Обойного рынка и был замечен патрульными.