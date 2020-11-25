Пропавшую на Киевщине мать с двумя малолетними детьми нашли в другой области

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Криминал
21,4 т.

  • Предварительно установлено, что она уехала к своим родственникам

  • Они проживают в Волынской области

Пропавшую на Киевщине мать с двумя малолетними детьми нашли в другой области

В Волынской области нашли 22-летнюю Надежду Онис с малолетними детьми: Максимом Онис (3 года) и Софией Богачовой (6 месяцев), которые пропали 23 ноября.

Как сообщает источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах, якобы они туда поехали к родственникам.

"Женщину нашли с детьми, с ними все в порядке, сейчас с ними общаются правоохранители", – отметил собеседник.

Надежда Онис
Максим Онис Источник:
София Богачова

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Светильня Броварского района Киевской области исчезли 24-летняя мама Алина Созанская и двое ее маленьких детей – пятилетняя Анастасия, двухлетний Михаил. Впоследствии их нашли.

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