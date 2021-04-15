Пропавшего на Киевщине 2-летнего Богдана Униченко нашли живым. Фото

Правоохранители нашли живым 2-летнего Богдана Униченко, который исчез 14 апреля в селе Раговка Киевской области.

Как сообщил на своей странице в соцсети Facebook начальник полиции Киевщины Андрей Небытов, мальчика везут домой.

Напомним, Богдан Униченко исчез из двора дома,.

Мать заметила отсутствие мальчика около 16:00. До 21:00 она пыталась найти его сама, но это было безуспешным. После этого она обратилась к правоохранителям.

Как сообщил на своей странице в соцсети Facebook начальник полиции Киевщины Андрей Небытов, ребенка начали искать в близлежащих селах. Он уточнил, что задействована аэроразведка и были привлечены волонтеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волынской области 8 апреля собака Нацгвардии обнаружила пропавшего второклассника Матвея. Мальчика искали более 15 часов.