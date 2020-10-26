Прокуратура Киева занялась фактом возможной слежки за Арахамией

В Киеве правоохранители зарегистрировали уголовное производство по факту возможного слежения за народным депутатом. Очевидно, речь идет о главе фракции "Слуги народа" Давиде Арахамии.

Как информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры, 24 октября в столичную полицию поступило сообщение о том, что под автомобилем, который принадлежит народному депутату, был обнаружен подозрительный предмет.

Отмечается, что специалисты взрывотехнической службы обследовали его и установили, что он не является взрывоопасным. Предварительно, им оказался трекер для отслеживания перемещений авто. Находку направят на экспертное исследование.

"По факту возможного слежения за народным депутатом Украины начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 182 (незаконный сбор, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Пока следователи полиции Киева под процессуальным руководством прокуроров Киевской местной прокуратуры №6 устанавливают обстоятельства этого события.

По результатам экспертизы относительно обнаруженного предмета будет определена окончательная квалификация и дальнейшая подследственность уголовного производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обнаружил устройство слежения на своем авто. Об этом он написал 24 октября на своей странице в Facebook, инцидент подтвердили и правоохранители.