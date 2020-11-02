Прохожий под Киевом спас 14-летнюю девушку от изнасилования. Фото

В Борисполе Киевской области прохожий спас 14-летнюю девушку, которую избили и пытались изнасиловать в подвале.

Инцидент произошел 31 октября ночью на улице 2-я Новая, сообщается на странице патрульной полиции Киевской области в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Мужчина услышал женские крики о помощи из подвала и сразу вызвал правоохранителей.

Полиция обнаружила в подвале напуганную 14-летнюю девушку, а возле нее мужчину. Пострадавшая рассказала, что он ее избил и пытался изнасиловать.

Подозреваемого задержали, сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 1 августа в поезде Мариуполь-Киев мужчина напал в купе на женщину, которая ехала со своим 7-летним сыном. Он избил ее и попытался изнасиловать.