В Киеве молодые парни похитили водителя такси якобы из-за обиды и требовали с него $25 тыс. Фото, видео

В Киеве четыре злоумышленника похитили водителя такси, били его в течение нескольких часов и требовали с него $25 тысяч. Пострадавшего удерживали в квартире на проспекте Валерия Лобановского, что Соломенском районе столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Там отметили, что похищение водителя произошло из-за того, что между ним и подругой злоумышленников произошла ссора (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В столичную полицию обратился друг потерпевшего, который сообщил, что таксиста удерживают в одной из квартир на проспекте Лобановского.

Полицейские выяснили, что накануне молодой человек, который работает в такси, подвозил пассажиров по адресам, однако оказалось, что в одной пассажирки нет денег. В результате между водителем и девушкой возник конфликт о котором впоследствии она рассказала своим товарищам, а также добавила, что ее якобы изнасиловали.

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"Трое ребят решили" помочь разобраться "в ситуации, поэтому позвонили таксисту и под предлогом возврата забытых вещей в автомобиле попросили его вернуться. Когда водитель прибыл по указанному адресу, злоумышленники затащили в дом и в течение нескольких часов избивали. Кроме этого, нападавшие предложили ему решить "вопрос" за 25 000 долларов США ", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемых и освободить похищенного водителя. 21-летнего парня с ушибами и переломами госпитализировали в медицинское учреждение.

Полицейские задержали фигурантов. Следователи выяснили, что это – жительница Киевской области, 2000 года рождения, и жители столицы, 2000, 2001 и в 2002 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Четырем правонарушителям сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании им меры пресечения. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице иностранец решил ограбить три фуры и ранил ножом в живот одного из водителей который пытался его задержать.