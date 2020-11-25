На Киевщине "мажора" заподозрили в совращении подростков

Полицейские Киевщины разоблачили 56-летнего мужчину, который подозревается в совращении несовершеннолетних девочек.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, мужчина является достаточно обеспеченным человеком.

"Предварительно установлено, что подозреваемый во время общения касался интимных мест пострадавших и заставлял касаться их своих. Сейчас правоохранители выясняют все детали преступления", – сообщил источник.

В полиции Киевской области рассказали, что злоумышленник зарегистрирован в городе Вишневое и развращал несовершеннолетних в автомобиле.

"Установлено, что мужчина на протяжении нескольких лет совершал развратные действия в отношении 17-летней девушки и других жертв на территории Киева и Обуховского района", – отметили правоохранители.

Сотрудники полиции провели обыски по месту работы мужчины и в столичной квартире, которую он снимал совместно с сожительницей. Были обнаружены и изъяли в качестве вещественных доказательств ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, банковские карты, документы, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу.

Также изъят автомобиль его гражданской жены, в которой мужчина совершал развратные действия с несовершеннолетними девушками.

"По факту развращения несовершеннолетних открыто уголовное производство по части 1 статьи 156 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении", – резюмировали в полиции.

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