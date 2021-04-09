Правоохранители Киева изъяли наркотики на сумму более 10 млн грн

Правоохранители Киева задержали группу из трех преступников, у которых изъяли наркотики на сумму более 10 миллионов гривен.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, в частности, злоумышленники продавали наркотические вещества на территории столицы, Киевской, Одесской и других областей Украины (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, часть наркотиков указанное преступники контрабандным путем поставляли в Российскую Федерацию.

"Жители Киева и Одесской области организовали канал сбыт кокаина и психотропного вещества МДМА используя водителей такси. При этом оплата за наркотические средства осуществлялась в криптовалюте. У участников преступной группы была проведена оперативная закупка кокаина на сумму 4 тысячи долларов США", – рассказали в прокуратуре.

В ходе обысков у преступников были изъяты: около 1 кг кокаина, более 9 тысяч таблеток МДМА, около 300 грамм других психотропных веществ, веса, зип-пакеты и другие вещественные доказательства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве правоохранители задержали группировку из девяти человек, которая занималась сбытом тяжелых наркотиков.