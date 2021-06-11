Появилось видео с места гибели школьника в Киевской области, которого застрелила 15-летняя девушка

Начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов распространил видео с места гибели 16-летнего школьника, которого застрелила подруга в городе Буча. Он отметил, что никакие шутки с оружием не завершаются хеппи-эндом.

Кадры он опубликовал на своей странице в Facebook в пятницу, 11 июня. Видео вероятно является частью проведения следственных действий (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

На нем, вероятно, подозреваемая рассказывает детали инцидента. Отметим, что он случился на территории частного имения одного из друзей. Там школьники отдыхали после прохождения ВНО и фотографировались с оружием.

Видео дня

Как написал Небытов, перед трагедией в разговоре между собой школьники выясняли, была ли винтовка заряженной.

"Винтовка заряжена? – Нет! А дальше – выстрел, а дальше – смерть... Трагическая гибель юноши из Бучи заставила многих осознать, что никакие шутки с оружием хеппи-эндом не заканчиваются. И тот факт, что винтовку держала 15-летняя и то, что парень погиб на месте от единого выстрела с пневморужия, только добавляют драматизма данному инциденту", – написал он.

Небытов добавил: не важно, какое это оружие – огнестрельное, травматическое или холодное, оно всегда опасно.

"Поэтому, пусть эти кадры станут предостережением для владельцев оружия, особенно тех, у кого есть дети. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего и надеюсь, подобное больше не повторится", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, трагедия произошла 10 июня. Школьники фотографировались с оружием. Во время процесса 15-летняя девушка нажала на спусковой крючок и выстрелила в грудь товарища.