Появилось видео с камер наблюдения во время обысков в доме Кличко

В обысках в доме, в котором проживает мэр Киева Виталий Кличко, участвовали около 10 сотрудников Службы безопасности Украины. На видео, которое оказалось в распоряжении OBOZREVATEL, видно, что первыми в подъезд зашли вооруженные бойцы.

Во время следственных действий правоохранители не мешали заходить в дом жильцам (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Сотрудники спецслужбы спокойно прошли в подъезд, а потом двое из них начали ходить по этажам и звонить в квартиры.

Напомним, в дом, где живет мэр Киева Виталий Кличко, пришли правоохранители. Его подъезд заполнили вооруженные люди в шлемах. Сам политик в этот момент был на утренней тренировке, а когда вернулся, то на площадке стоял боец СБУ с автоматом.

В СБУ сообщили, что они не проводили обыски в квартире мэра Киева Виталия Кличко. Следственные действия происходили в рамках уголовного производства относительно фальсифицированных нефтепродуктов.

Недавно мэр столицы прокомментировал массовые обыски, которые устроили правоохранители на коммунальных предприятиях столицы. Он считает, что на городскую власть идет атака, направленная лично против него.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, Служба безопасности Украины обнародовала результаты обысков в доме на улице Богдана Хмельницкого, 30, где проживает мэр Киева Виталий Кличко.