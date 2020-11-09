Появилось видео, как мотоциклист ударил ногой пешехода возле метро в Киеве

Мотоциклист, который спровоцировал конфликт в Киеве возле метро "Почайная", толкнул пешехода ногой, из-за чего тот упал на асфальт.

Видео конфликта выложил в Facebook Типичный Киев. В сообщении сказано, что кадры сняты с другого ракурса.

На них видно, что мотоциклист подбежал к мужчине, который что-то рассказывал его товарищам, а затем ударил его ногой.

"Специально для тех, кто доказывает, что дедуля упал сам или верит словам мотоциклиста про "Я просто толкнул", – сказано в сообщении.

Напомним, конфликт возник из-за того, что пешеход пакетом ударил мотоциклиста, который проезжал по пешеходной зоне, создавая неудобство для прохожих.

Как писал OBOZREVATEL, участвовавший в конфликте в Оболонском районе Киева мотоциклист принес свои извинения пешеходу, которого толкнул. Он признал, что нарушил правила дорожного движения.