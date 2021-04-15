Появилось первое видео с переночевавшем в лесу на Киевщине 2-летним ребенком

2-летнего Богдана Униченко, который ранее пропал под Киевом и был найден в лесополосе, осмотрели врачи, чтобы определить, нужна ли ему медицинская помощь.

Ребенок был уставшим и встревоженным, однако теперь он в безопасности. Об этом в Facebook сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небытов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Выяснилось, что Богдан заблудился и не смог самостоятельно найти дорогу домой.

"Благодаря совместным усилиям и слаженной работе, а также бдительности сотрудников уголовного розыска мальчика удалось разыскать. Я благодарю всех, кто принимал участие в поисках малолетнего Богдана", – написал Небытов.

Напомним, Богдан Униченко исчез из двора дома в среду, 14 апреля. Мать заметила отсутствие мальчика около 16:00. К правоохранителям родители обратились после 21:00.

Для розыска была задействована аэроразведка. Кроме того, в поисках 2-летнего Богдана Униченко принимали участие несколько тысяч волонтеров.

Мальчика нашли живым примерно в 5 километрах от дома в лесополосе. Стало известно, что ребенок потерялся, когда его отец пошел в лес за дровами.

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