Появилось первое видео из парка Киева, где нашли полуголую мертвую женщину

В сети опубликовали первое видео, снятое в Голосеевском парке Киева на месте обнаружения тела 46-летней женщины.

Запись разместил на своем YouTube-канале Богдан Скаврон (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что тела уже нет, а само место обнесено ограждающей лентой.

Напомним, что мертвую полураздетую женщину нашли в Голосеевском районе Киева 22 ноября. В полиции уточнили, что при внешнем осмотре не обнаружено следов насильственной смерти. Ее тело направлено на экспертизу.

Как сообщал OBOZREVATEL, погибшая была уроженкой Полтавской области 1974 года рождения. Постоянного места жительства в Киеве не имела.