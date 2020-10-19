Появилось фото таксиста, изнасиловавшего главу юркомпании в Киеве

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Криминал
11,4 т.

  • Оперативники установили личность мужчины и задержали его спустя девять часов

  • Решается вопрос об избрании меры пресечения

  • Ему грозит до пяти лет тюрьмы

В Киеве таксисту сообщили о подозрении в изнасиловании

Правоохранители сообщили о подозрении таксисту в изнасиловании руководителя юридической компании в Киеве.

На сайте Нацполиции столицы обнародованы фото подозреваемого и его автомобиля (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

"Сейчас ему объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. За свои поступки он может попасть в тюрьму на пять лет", – сказано в сообщении.

Автомобиль таксиста, подозреваемого в изнасиловании в Киеве

По словам начальника отдела уголовной полиции Голосеевского управления Вячеслава Малько, оперативникам понадобилось около девяти часов, чтобы установить личность, разыскать и задержать злоумышленника.

Им оказался ранее судимый уроженец Закарпатской области 1974 года рождения.

Таксисту сообщили о подозрении в изнасиловании

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе водитель такси изнасиловал и избил клиентку, которую забрал возле ночного клуба. Пострадавшая возглавляет юридическую компанию в столице.

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