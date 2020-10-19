Появилось фото таксиста, изнасиловавшего главу юркомпании в Киеве

Правоохранители сообщили о подозрении таксисту в изнасиловании руководителя юридической компании в Киеве.

На сайте Нацполиции столицы обнародованы фото подозреваемого и его автомобиля (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

"Сейчас ему объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. За свои поступки он может попасть в тюрьму на пять лет", – сказано в сообщении.

По словам начальника отдела уголовной полиции Голосеевского управления Вячеслава Малько, оперативникам понадобилось около девяти часов, чтобы установить личность, разыскать и задержать злоумышленника.

Им оказался ранее судимый уроженец Закарпатской области 1974 года рождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе водитель такси изнасиловал и избил клиентку, которую забрал возле ночного клуба. Пострадавшая возглавляет юридическую компанию в столице.