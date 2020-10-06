Появились подробности сожжения ребенка в Киеве: отец планировал убийство и гордился

В Киеве мужчина, который сжег собственного 6-летнего сына из-за конфликта с женой, якобы заранее планировал убийство ребенка.

Об этом "Сегодня" рассказал свидетель трагедии Тимофей Финовский. По его словам, отец гордился убийством сына.

"Он говорил: "Я горжусь тем, что я сделал". Он сказал: "Наконец я это сделал". Он говорил, что он это планировал сделать несколько раз. Сказал: "Благодарю Бога, что помог это сделать", – вспоминал Финовский.

Также соседи рассказали, что в момент трагедии несколько раз вызывали полицию, еще когда супруги выясняли отношения. По их словам, прибытие полицейских ждали как минимум час. При этом сами соседи заблокировали лестницы, чтобы поджигатель не скрылся.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Киеве на Виноградаре 35-летний мужчина после ссоры с супругой поджег кровать с 6-летним сыном и закрыл квартиру, не пуская туда женщину. Полиция задержала мужчину, начато уголовное производство.