Появились первые фото с места обнаружения погибшей в Киеве сотрудницы посольства США

Обнародованы первые снимки с места обнаружения сотрудницы американского посольства, которая скончалась позднее в больнице.

Их на своей странице в Facebook опубликовал спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу фото до конца). Свидетель показал на манекене, где была найдена женщина.

"Несовершеннолетний свидетель показывает на манекене следственно-оперативной группе полиции Киева, в каком месте он нашел сотрудницу посольства США", – написал Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудницу посольства США с травмой головы обнаружили в Киеве 30 сентября. Женщину в бессознательном состоянии доставили в больницу, где она скончалась.

В полиции открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство", есть ориентировка на потенциального подозреваемого. Также не исключается версия несчастного случая.

По данным СМИ, ее зовут Санвер Никаело.