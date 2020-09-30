Появились первые фото с места обнаружения погибшей в Киеве сотрудницы посольства США

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Криминал
8,0 т.

  • Женщину нашли возле железнодорожных путей

  • Она скончалась в больнице

  • В полиции расследуют происшествие как "Умышленное убийство"

Появились первые кадры в места, где нашли погибшую сотрудницу посольства США

Обнародованы первые снимки с места обнаружения сотрудницы американского посольства, которая скончалась позднее в больнице.

Их на своей странице в Facebook опубликовал спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу фото до конца). Свидетель показал на манекене, где была найдена женщина.

Свидетель показал, где нашел сотрудницу посольства США.

"Несовершеннолетний свидетель показывает на манекене следственно-оперативной группе полиции Киева, в каком месте он нашел сотрудницу посольства США", – написал Шевченко.

Следственно-оперативные действия на месте обнаружения женщины.
Сотрудница посольства США была обнаружена возле железнодорожных путей.
Facebook Артема Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудницу посольства США с травмой головы обнаружили в Киеве 30 сентября. Женщину в бессознательном состоянии доставили в больницу, где она скончалась.

В полиции открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство", есть ориентировка на потенциального подозреваемого. Также не исключается версия несчастного случая.

По данным СМИ, ее зовут Санвер Никаело.

УкраинаКиевпосольство США в УкраинеАртем Шевченко