Появились новые подробности о состоянии мальчика, которого выбросили c 8-го этажа в Киеве

Мальчика, которого выбросили из восьмого этажа в Днепровском районе Киева, госпитализировали в Охматдит в критическом состоянии.

Об этом в комментарии dtp.kiev.ua рассказал очевидец, который первым прибыл на место происшествия (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Мужчина добавил, что мальчик был в сознании, когда его забирала скорая помощь.

"Увидел женщину, которая стояла в полный рост на подоконнике. Наверное, хотела спрыгнуть", – сказал он.

Мужчина уточнил, что правоохранителям удалось вскрыть квартиру и вывести женщину. Затем ее забрали в отделение полиции.

Также он добавил, что она могла находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Правоохранители подозревают, что мальчика выбросила его мать. Они квалифицируют происшествие как покушение на умышленное убийство.

"Предварительно установлено, что к падению ребенка причастна его мать - местная жительница 1982 года рождения", – сказано в сообщении на сайте Нацполиции Киева.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК. Обстоятельства уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, мальчик выпал из окна 6 января. Инцидент произошел по адресу проспект Романа Шухевича (Ватутина), 33. Мать ребенка заявила, что сама выбросила его.