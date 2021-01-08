Появились новые данные о трехлетнем мальчике, выброшенном в Киеве с восьмого этажа

Трехлетнего Андрея, которого в Днепровском районе Киева выбросили из окна восьмого этажа, 8 января переведут из реанимационного отделения в обычное.

Об этом сообщается на странице общественной организации "Автопатруль Майдан" в Facebook. По их данным, ребенком занимаются его тетка и бабушка.

"Хорошие новости о выброшенном с 8 этажа мальчике Андрюше с Ватутина: завтра его переводят с реанимации в обычную палату", – сказано в сообщении.

Уточняется, что помощь по лечению не требуется, поскольку все обеспечивает клиника Охматдит.

Напомним, что в покушении на убийство ребенка подозревают его мать. Во время происшествия она, предположительно, намеревалась также совершить самоубийство и находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Как сообщал OBOZREVATEL, мальчик выпал из окна 6 января. Инцидент произошел по адресу проспект Романа Шухевича (Ватутина), 33. Мать ребенка заявила, что сама выбросила его.

Полиция внесла данные о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК.