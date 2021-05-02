Появились фото и видео с жертвой пьяной ДТП в Киеве

В сети появилось видео с погибшей во время ДТП 1 мая в Киеве 18-летней девушкой Александрой Земляковой.

Кадры опубликованы на Facebook-странице dtp.kiev.ua. Также стало известно, что девушка вела Instagram под ником "favoritka" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Перед трагедией компании гуляла и употребляла спиртные напитки. потом была очень короткая полицейская погоня. результат вы все видели утром", – сказано в сообщении.

На странице погибшей опубликована фотография со свечой и подписью: "Ты была самой лучшей! Ангел мой!".

"Моя жизнь без тебя остановилась", – написала мать девушки.

Напомним, что смертельная авария произошла 1 мая на бульваре Леси Украинки. Автомобиль Infiniti на большой скорости слетел с дороги, перевернулся и врезался в электроопору.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В результате ДТП погибла 18-летняя Александра Землякова, а ее подруга – 17-летняя Мария Демчишина была госпитализирована.