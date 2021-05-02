Появились фото и видео с жертвой пьяной ДТП в Киеве
В сети появилось видео с погибшей во время ДТП 1 мая в Киеве 18-летней девушкой Александрой Земляковой.
Кадры опубликованы на Facebook-странице dtp.kiev.ua. Также стало известно, что девушка вела Instagram под ником "favoritka" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
"Перед трагедией компании гуляла и употребляла спиртные напитки. потом была очень короткая полицейская погоня. результат вы все видели утром", – сказано в сообщении.
На странице погибшей опубликована фотография со свечой и подписью: "Ты была самой лучшей! Ангел мой!".
"Моя жизнь без тебя остановилась", – написала мать девушки.
Напомним, что смертельная авария произошла 1 мая на бульваре Леси Украинки. Автомобиль Infiniti на большой скорости слетел с дороги, перевернулся и врезался в электроопору.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В результате ДТП погибла 18-летняя Александра Землякова, а ее подруга – 17-летняя Мария Демчишина была госпитализирована.
За рулем находился 26-летний Павел Билоконь. В этот же день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.
Аварии предшествовала погоня с полицией. Соответствующие кадры опубликовал заместитель главы МВД Антон Геращенко.
Позднее водитель рассказал, что "это был азарт" и он не рассчитывал, что дорога будет мокрой.