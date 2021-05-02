Появились фото и видео с жертвой пьяной ДТП в Киеве

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Криминал
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Появились фото и видео с жертвой пьяной ДТП в Киеве

В сети появилось видео с погибшей во время ДТП 1 мая в Киеве 18-летней девушкой Александрой Земляковой.

Кадры опубликованы на Facebook-странице dtp.kiev.ua. Также стало известно, что девушка вела Instagram под ником "favoritka" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Погибшая Александра Землякова.

"Перед трагедией компании гуляла и употребляла спиртные напитки. потом была очень короткая полицейская погоня. результат вы все видели утром", – сказано в сообщении.

Погибшая Александра Землякова.

На странице погибшей опубликована фотография со свечой и подписью: "Ты была самой лучшей! Ангел мой!".

"Моя жизнь без тебя остановилась", – написала мать девушки.

Пост на странице погибшей в память о ней.

Напомним, что смертельная авария произошла 1 мая на бульваре Леси Украинки. Автомобиль Infiniti на большой скорости слетел с дороги, перевернулся и врезался в электроопору.

Погибшая Александра Землякова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • За рулем находился 26-летний Павел Билоконь. В этот же день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

  • Аварии предшествовала погоня с полицией. Соответствующие кадры опубликовал заместитель главы МВД Антон Геращенко.

  • Позднее водитель рассказал, что "это был азарт" и он не рассчитывал, что дорога будет мокрой.

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