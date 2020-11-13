Пострадавший в перестрелке в Киеве полицейский получил несколько ранений: подробности из больницы

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Криминал
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Патрульному оказывается вся необходимая помощь

Пострадавший во время перестрелки в Киеве полицейский получил три огнестрельных ранения.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, сейчас патрульному предоставляется вся необходимая помощь.

"Во время стрельбы он получил огнестрельные ранения руки, бедра и ноги. Сейчас им занимаются врачи", – рассказал источник.

Полицейский получил три пулевях ранения.

Кроме того, в патрульной полиции нам уточнили, что на данный момент уже нет необходимости в донорской крови для пострадавшего правоохранителя.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий уточнил, что пострадавший правоохранитель Виталий Тафийчук был прооперирован.

"На ноге установили аппарат, который способствует связыванию и сращиванию костей. Сейчас Виталия перевели в реанимацию. Состояние стабильное", - рассказал Билошицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве на улице Героев Космоса сотрудники патрульной полиции остановили подозрительный автомобиль, из которого выбежали пассажиры и один из них начал стрелять и попал в полицейского. Несмотря на ранение, полицейский применил табельное огнестрельное оружие в ответ и вместе с напарником задержали трех мужчин.

  • Среди трех злоумышленников, которые подстрелили полицейского в Киеве, был житель Хмельницкой области Марьян Маковский. Его разыскивают за незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой (ст. 263 ч.1) с 14 марта 2017 года.

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