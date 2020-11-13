Пострадавший в перестрелке в Киеве полицейский получил несколько ранений: подробности из больницы
Пострадавший во время перестрелки в Киеве полицейский получил три огнестрельных ранения.
Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, сейчас патрульному предоставляется вся необходимая помощь.
"Во время стрельбы он получил огнестрельные ранения руки, бедра и ноги. Сейчас им занимаются врачи", – рассказал источник.
Кроме того, в патрульной полиции нам уточнили, что на данный момент уже нет необходимости в донорской крови для пострадавшего правоохранителя.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий уточнил, что пострадавший правоохранитель Виталий Тафийчук был прооперирован.
"На ноге установили аппарат, который способствует связыванию и сращиванию костей. Сейчас Виталия перевели в реанимацию. Состояние стабильное", - рассказал Билошицкий.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве на улице Героев Космоса сотрудники патрульной полиции остановили подозрительный автомобиль, из которого выбежали пассажиры и один из них начал стрелять и попал в полицейского. Несмотря на ранение, полицейский применил табельное огнестрельное оружие в ответ и вместе с напарником задержали трех мужчин.
Среди трех злоумышленников, которые подстрелили полицейского в Киеве, был житель Хмельницкой области Марьян Маковский. Его разыскивают за незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой (ст. 263 ч.1) с 14 марта 2017 года.