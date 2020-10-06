После суда над Антоненко по делу Шеремета в Киеве произошли столкновения. Видео

Под зданием Апелляционного суда Киева произошли столкновения между силовиками и сторонниками одного из обвиняемых – Андрея Антоненко.

Как сообщается на странице "Громадського" в Facebook, есть пострадавшие. Одного из них увезли на машине скорой помощи (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Киеве под судом произошли стычки . Кадр видео

Суд отказался отпускать Антоненко из-под стражи. Его предлагали взять на поруки депутаты от разных фракций: "Европейской солидарности", "Слуги народа", "Голоса".

Одного из пострадавших под судом в Киеве забрала скорая. Кадр видео

Как уточняет Telegram-канал PavlovskyNews, активисты не хотели пропускать автозак с обвиняемым. Правоохранители начали их отталкивать, и завязалась потасовка. В итоге одного пострадавшего госпитализировали.

Facebook "Громадське".

Telegram PavlovskyNews.

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