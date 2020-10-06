После суда над Антоненко по делу Шеремета в Киеве произошли столкновения. Видео
Под зданием Апелляционного суда Киева произошли столкновения между силовиками и сторонниками одного из обвиняемых – Андрея Антоненко.
Как сообщается на странице "Громадського" в Facebook, есть пострадавшие. Одного из них увезли на машине скорой помощи (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Суд отказался отпускать Антоненко из-под стражи. Его предлагали взять на поруки депутаты от разных фракций: "Европейской солидарности", "Слуги народа", "Голоса".
Как уточняет Telegram-канал PavlovskyNews, активисты не хотели пропускать автозак с обвиняемым. Правоохранители начали их отталкивать, и завязалась потасовка. В итоге одного пострадавшего госпитализировали.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 года полиция назвала и задержала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.
А волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она якобы проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.
По делу уже состоялось много заседаний. На одном из них – 12 августа – Киевский апелляционный суд отказал в снятии ареста с Антоненко.
Между тем защита Антоненко обнародовала доказательства, собранные для опровержения обвинения, а также заявила о предвзятости следствия.
Напомним, 4 сентября в Шевченковском районном суде Киева прошло заседание по существу по делу об убийстве Шеремета. В частности, состоялся процесс отбора присяжных.