После суда над Антоненко по делу Шеремета в Киеве произошли столкновения. Видео

Юрий Сергиенко Криминал 18:38, 6.10.2020 Обновлено: 19:50, 6.10.2020

Под зданием Апелляционного суда Киева произошли столкновения между силовиками и сторонниками одного из обвиняемых – Андрея Антоненко.

Как сообщается на странице "Громадського" в Facebook, есть пострадавшие. Одного из них увезли на машине скорой помощи (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Киеве под судом произошли стычки .
Кадр видео

Суд отказался отпускать Антоненко из-под стражи. Его предлагали взять на поруки депутаты от разных фракций: "Европейской солидарности", "Слуги народа", "Голоса".

Одного из пострадавших под судом в Киеве забрала скорая.
Кадр видео

Как уточняет Telegram-канал PavlovskyNews, активисты не хотели пропускать автозак с обвиняемым. Правоохранители начали их отталкивать, и завязалась потасовка. В итоге одного пострадавшего госпитализировали.

Facebook "Громадське".
Telegram PavlovskyNews.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

  • 12 декабря 2019 года полиция назвала и задержала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

  • Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.

  • А волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она якобы проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.

  • По делу уже состоялось много заседаний. На одном из них – 12 августа – Киевский апелляционный суд отказал в снятии ареста с Антоненко.

  • Между тем защита Антоненко обнародовала доказательства, собранные для опровержения обвинения, а также заявила о предвзятости следствия.

  • Напомним, 4 сентября в Шевченковском районном суде Киева прошло заседание по существу по делу об убийстве Шеремета. В частности, состоялся процесс отбора присяжных.

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