В Киеве полицейские применили силу к подростку из-за 'нецензурной музыки': подробности инцидента

В Оболонском районе Киева патрульные полицейские жестко задержали подростков. Одного из них они уложили на землю, скрутили, а потом еще надавали подзатыльников. После этого парня усадили в патрульную полицейскую машину, но до участка не довезли, высадили на улице неподалеку.

Родители пострадавшего написали заявления в правоохранительные органы. В патрульной полиции ведут проверку.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Инцидент произошел еще 15 мая неподалеку от станции электрички "Вышгородская". Алена, мама пострадавшего Дениса Литвинчука, рассказала, что парень с друзьями сидел на парапете и слушал музыку.

"В это время туда пришел мужчина, он собирался косить там траву. С ним были двое детей 10 и 13 лет. Почему-то ему не понравилось, что подростки слушают музыку, и он потребовал ее выключить. Заявил, что не хочет, чтобы его дети слушали такое. Ребята что-то ему ответили.

В результате он выхватил у 14-летней девочки колонку, у другого парня – сумку, спрятал их в своей машине и закрыл ее. Также угрожал им, что обольет бензином, который он принес с собой для заправки газонокосилки. И он, и дети вызвали полицию", – рассказывает OBOZREVATEL женщина.

Прибывшие на место происшествия патрульные выслушали претензии мужчины, а затем потребовали у подростков документы, говорит Алена.

"Те, у кого были при себе документы, показали их. У моего сына не было. Он достал телефон и начал снимать происходящее. Это не понравилось полицейскому, он выбил телефон у Дениса и начал его скручивать. С другой патрульной они уложили его на асфальт. А потом стали без свидетелей обыскивать", – рассказывает мать подростка.

На опубликованном ниже видео видно, как патрульные достают из брюк и куртки Дениса личные вещи и кидают их на парапет. Когда парень кричит "полегче", один из полицейских дает ему подзатыльник. После этого парня усаживают в патрульную машину и увозят.

Однако в полицейский участок, по словам мамы, Дениса не довезли. Его высадили возле забора недалеко от Оболонского райуправления.

Женщина пожаловалась на действия патрульных и написала заявления в МВД, Генпрокуратуру, прокуратуру Оболонского района, Госбюро расследований, ГУ Национальной полиции Киева, Департамент патрульной полиции.

Киевские патрульные подтвердили, что им поступил вызов на улицу Вышгородскую: "Заявитель сообщил, что компания из восьми человек распивает алкогольные напитки и слушает громкую музыку с нецензурными песнями. После того, как гражданин сделал им замечание, они начали угрожать ему физической расправой".

Теперь там проводят служебное расследование. В тоже время Госбюро расследований открыло уголовное производство по ч.2 ст. 365 УК Украины – превышение власти или служебных полномочий, сопровождающееся насилием или угрозой применения насилия. По ней предусматривается наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.