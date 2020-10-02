Погибшая в Киеве гражданка США оказалась женой военного пресс-атташе – СМИ
Погибшая в Киеве гражданка США – сотрудница американского посольства Санвер Никаело – оказалась супругой военного пресс-атташе. Без мамы остались четверо детей.
В расследовании ее смерти примут участие федеральные агенты из Штатов. Об этом со ссылкой на источники сообщает ТСН.
Отмечается, что американские агенты уже вылетели в Украину. Здание судмедэкспертизы, куда привезли тело женщины, пока охраняют полицейские.
Со своей стороны в Офисе президента пообещали оказать содействовать в расследовании смерти американки нашим и иностранным правоохранителям.
Напомним, что 30 сентября женщину нашли без сознания около железнодорожной станции. Ее отвезли в больницу, но там она умерла. Никаело нашли в спортивной форме и с наушниками, поэтому, по одной из версий, – во время пробежки вдоль путей ее мог задеть поезд. А по другой – по голове ее мог ударить высокий мужчина 30-40 лет, по крайней мере так это описали свидетели и сейчас его поиски продолжаются.
Как сообщал OBOZREVATEL:
30 сентября в Киеве на улице Толбухина возле железнодорожных линий с травмой головы обнаружили сотрудницу посольства США. Она скончалась в больнице в тот же день, не приходя в сознание.
По данному факту было зарегистрировано уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Также в сети появились первые кадры с места происшествия.