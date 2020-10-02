Погибшая в Киеве гражданка США оказалась женой военного пресс-атташе – СМИ

Погибшая в Киеве гражданка США – сотрудница американского посольства Санвер Никаело – оказалась супругой военного пресс-атташе. Без мамы остались четверо детей.

В расследовании ее смерти примут участие федеральные агенты из Штатов. Об этом со ссылкой на источники сообщает ТСН.

Отмечается, что американские агенты уже вылетели в Украину. Здание судмедэкспертизы, куда привезли тело женщины, пока охраняют полицейские.

Со своей стороны в Офисе президента пообещали оказать содействовать в расследовании смерти американки нашим и иностранным правоохранителям.

Напомним, что 30 сентября женщину нашли без сознания около железнодорожной станции. Ее отвезли в больницу, но там она умерла. Никаело нашли в спортивной форме и с наушниками, поэтому, по одной из версий, – во время пробежки вдоль путей ее мог задеть поезд. А по другой – по голове ее мог ударить высокий мужчина 30-40 лет, по крайней мере так это описали свидетели и сейчас его поиски продолжаются.

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