Подросток рассказал, как зарезал брата и родителей в Киеве: новые детали тройного убийства

С 16-летним парнем, которого подозревают в жестоком убийстве родителей и маленького брата, провели следственный эксперимент.

Об этом в комментарии журналистам рассказал прокурор Дарницкой окружной прокуратуры столицы Сергей Гончаренко.

В частности, подозреваемый отметил, что убивал восьмилетнего брата пока тот спал в кровати.

Прокурор уточнил, что подросток вел себя спокойно и отвечал на все вопросы. Он уже дал показания.

Напомним, что 16-летнему парню избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Заседание суда проходило в закрытом режиме из-за карантинных ограничений и того, что подозреваемый несовершеннолетний.

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