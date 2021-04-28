Подросток рассказал, как зарезал брата и родителей в Киеве: новые детали тройного убийства
С 16-летним парнем, которого подозревают в жестоком убийстве родителей и маленького брата, провели следственный эксперимент.
Об этом в комментарии журналистам рассказал прокурор Дарницкой окружной прокуратуры столицы Сергей Гончаренко.
В частности, подозреваемый отметил, что убивал восьмилетнего брата пока тот спал в кровати.
Прокурор уточнил, что подросток вел себя спокойно и отвечал на все вопросы. Он уже дал показания.
Напомним, что 16-летнему парню избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Заседание суда проходило в закрытом режиме из-за карантинных ограничений и того, что подозреваемый несовершеннолетний.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16-летний Максим Сумин жестоко убил своих родителей и 8-летнего брата Андрея. Подросток трое суток находился в квартире с трупами родных, а затем бросился в бега.
Трагедия произошла на левом берегу Киева, на улице Ревуцкого, 44. Тела нашли 27 апреля.
Подростка поймали и сообщили ему о подозрении.
По данным следствия, подозреваемый заранее приобрел нож, которым планировал совершить преступление. После очередного конфликта с родителями, парень ножом нанес смертельные ранения сперва отцу и матери, после чего – брату.