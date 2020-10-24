Выбросила ребенка, а затем прыгнула сама? Эксклюзивные подробности гибели матери с дочерью в Киеве

В Соломенском районе Киева 22 октября из окна своей квартиры, расположенной на 9 этаже, выпали 29-летняя Александра Нерубаева вместе со своей 6-летней дочерью Софией. Из-за тяжелых травм обе они скончались на месте.

OBOZREVATEL попытался узнать, что стало причиной этой трагедии.

Постоянные ночные скандалы

Пожилой мужчина, который торгует в двух метрах от трагедии, рассказал, что оказался невольным свидетелем смерти матери и ребенка – никакого крика не было, а "только громкий звук падения". Люди сразу бросились к ним и вызвали скорую помощь, но женщина и девочка умерли практически мгновенно.

По его словам, он знает эту семью очень давно – погибшая нигде не работала, а отец ее ребенка ушел из семьи.

"Раньше постоянно видел ее мужем, а потом он ее бросил, и Саша жила сама с девочкой. Женщина долгое время нигде не работала, но ей периодически помогала мама и сестра – видел, как носили большие сумки. Лично с ней никогда не общался, но вот ее мать Женя иногда сидела рядом со мной и продавала ягоды. Ничего плохого сказать о них не могу", – заявил мужчина.

В тоже время, соседка, которая проживает в одном подъезде с погибшей, рассказала, что семья считалась проблемой и по ночам у них постоянно возникали скандалы. По ее словам, кроме Александры и ее дочери, в квартире также проживала мать, сестра и еще один ребенок.

"У меня были с ними проблемы из-за их ночных криков. Я неоднократно их предупреждала, что буду вызвать полицию, но они обещали, что исправятся и постараются вести себя нормально. Иногда приходил отец дочери и тогда скандалы вспыхивали с новой силой", – уточнила она.

Большинство соседей не знают, что стало причиной такого поступка женщины, но допускают, что это могла быть депрессия из-за безденежья или скандалы в семье.

"Может, кто-то погорячился в разговоре и мог упрекнуть ее, что она не работает. Не знаю, они были малообщительные", – добавил один из соседей.

Несчастный случай или умышленное убийство?

По словам начальника полиции Киева генерала Андрей Крищенко, по факту гибели женщины и ребенка было открыто уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Пока что мы не может дать окончательные выводы относительно этого происшествия – это несчастный случай или умышленное убийство… У нее были определенные проблемы жизненного плана", – рассказал Крищенко.

Источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах сообщил, что на момент трагедии в квартире находился один из родственников, и сейчас правоохранители общаются с ним, пытаясь восстановить всю картину произошедшего. Якобы женщина сначала выбросила девочку, а потом прыгнула за ней.

Наш собеседник добавил, что Александра развелась с супругом в 2018 году прожив с ним в браке около 5 лет.

Кроме того, по словам соседей, на месте трагедии находилась мать Александры и отец погибшей Софии, который постоянно повторял, что его лишили единственного ребенка.

Сейчас о смерти двух людей напоминает сломанный козырек над аптекой, а также пятна крови, которые так и не смогли смыть коммунальщики. Хотя кто-то все же догадался посыпать их сверху солью.