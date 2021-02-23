Под Офисом президента ранены 37 человек, задержаны – 24

В Киеве на акции сторонников осужденного экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко 23 февраля пострадали как минимум 37 человек, включая полицейских. Также известно о задержаниях (минимум 24).

Как сообщил источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах, по состоянию на 21:10 вторника к медикам за помощью уже обратилось 10 сторонников Стерненко.

Что касается задержанных, все они доставлены в Печерское райуправление полиции Киева по ул. Московской.

"Сначала привезли 17 человек, потом еще 5", – рассказал собеседник нашего издания.

Пресс-служба полиции Киева отчиталась в Facebook, что пострадали 27 правоохранителей – они получили ожоги глаз. Участие в акции приняли 2 тысячи человек.

На сайте ГУ Национальной полиции в столице сообщается: следователи начали уголовное производство по ст. 342 (Сопротивление представителю правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Волонтер Роман Синицын на своей странице в Facebook ранее написал, что на Банковой задержали более 15 человек. Он также опубликовал фото, сделанное одним из задержанных, из автозака.

Народный депутат из фракции "Голос" Александра Устинова в Facebook написала, что людей начали "массово паковать".

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля Сергея Стерненко приговорили к 7 годам колонии с конфискацией половины имущества. Суд признал его виновным в похищении человека в 2015 году.

В этот же день в Киеве люди вышли на акцию, митинги прошли и в других городах Украины. В столице они переросли в противостояние с правоохранителями, в результате которых уже есть пострадавшие и задержанные. Подробнее – читайте в онлайн-трансляции.