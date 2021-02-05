Под Киевом женщина подожгла отель с людьми. Фото

В Броварах Киевской области сотрудница отеля после ссоры с администратором подожгла номер, в котором временно проживала, а потом сбежала.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, предварительно конфликт возник из-за невыплаченных женщине средств.

В пресс-службе полиции Киевской области уточнили, что в результате пожара частично выгорело убранство комнаты, общей площадью 26 квадратных метров.

Спасатели, которые оперативно прибыли на место происшествия, затушили огонь. Шестерых жильцов отеля эвакуировали, чтобы они не отравились угарным газом. Пострадавших среди них нет.

Злоумышленница была найдена и задержана. Ее поместили в следственный изолятор.

Отметим, что в Первомайске 2 февраля мужчина поджог ТЦ "Эпицентр", а также напал с топором на двух его сотрудников.

По информации журналиста Макса Назарова, поджигателем якобы оказался Регушевский Николай Николаевич 1983 года рождения, который был враждебно настроен по отношению к директору торгового заведения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Первомайский городской районный суд на Николаевщине принял решение о взятии под стражу на два месяца подозреваемого в поджоге торгового центра "Эпицентр".