Под Киевом задержали заробитчанина: подозревают в изнасиловании 16-летней девушки

В селе Вишеньки Киевской области 14 ноября задержали 40-летнего уроженца Закарпатской области, подозреваемого в изнасиловании 16-летней девушки.

Как рассказали в пресс-службе Киевской областной прокуратуры, мужчина приехал на Киевщину ради заработков.

Сообщается, что пострадавшую с подозреваемым познакомила ее старшая сестра. Злоумышленник после употребления алкоголя в общей компании, применяя психологическое насилие, вступил с несовершеннолетней в интимные отношения неестественным образом.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 КПК Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 152 (изнасилование несовершеннолетней) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Конотопе Сумской области полиция оперативно задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девушки.