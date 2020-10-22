Под Киевом вспыхнуло предприятие по переработке химикатов: есть пострадавшие. Фото и видео

В городе Обухов на Киевщине 22 октября загорелся ангар на предприятии по утилизации химических веществ и медицинских препаратов, в результате которого пострадали четверо работников.

Сообщение о пожаре на ул. Промышленной поступило в 13:45, а уже почти через час пожарным удалось локализовать возгорание. Как информирует пресс-служба ГУ ГСНС Украины в Киевской области, после продолжилась ликвидация последствий ЧП (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что возгорание возникло в ангаре на площади 150 кв. м, пристроенном к металлическому складскому помещении, площадь которого составляет 600 кв. м.

Пожар в Обухове ГУ ГСНС Украины в Киевской области

Пожару присвоили второй ранг, на месте работали 9 единиц техники, 42 специалистов личного состава дежурного караула 16-й ГПСЧ Обухова и спасателей Кагарлицкого, Белоцерковского, Васильковского и Киево-Святошинского районов.

Возгорание случилось в ангаре ГУ ГСНС Украины в Киевской области

Известно, что в результате пожара четверо работников предприятия получили ожоги. Их госпитализировали.

Площадь возгорания составила 150 кв. м ГУ ГСНС Украины в Киевской области

В ликвидации пожара принимали участие спасатели из нескольких районов ГУ ГСНС Украины в Киевской области

Ликвидация пожара в Обухове ГУ ГСНС Украины в Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября в Киеве в районе рынка "Дарница" загорелся маршрутный автобус. Пассажиры в происшествии не пострадали, водителю транспортного средства удалось ликвидировать возгорание своими силами.