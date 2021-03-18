Под Киевом Volvo на скорости влетел в фуру: жертву и пострадавших вытаскивали спасатели. Фото и видео 18+
Жуткая авария произошла под Киевом на Житомирской трассе утром в четверг, 18 марта. Автомобиль Volvo на большой скорости врезался в фуру, когда та остановилась на красный сигнал светофора.
Водитель легковушки погиб до приезда экстренных служб. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
ДТП случилось возле села Чайки в Бучанском районе. Предварительно, мужчина за рулем Volvo "был пьян и уснул".
Его и двух пострадавших пассажиров с авто доставали спасатели ГСЧС. При этом очевидцы отмечают, что пострадавшие серьезных травм не получили и ходили возле места аварии "распивали спиртные напитки".
"В салоне много бутылок спиртного, от пострадавших исходил запах алкоголя. Был ли пьян водитель, установит экспертиза", – говорится в сообщении.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь 15 марта в Деснянском районе Киева пьяный водитель Toyota Land Cruiser на скорости влетел в автомобиль Skoda, в результате чего два человека погибли на месте ДТП.
Оказалось, что виновник аварии – 29-летний уроженец села Почапинцы Жмеринского района Винницкой области. Он еще до 2018 года работал в полиции охраны.