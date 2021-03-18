Под Киевом Volvo на скорости влетел в фуру: жертву и пострадавших вытаскивали спасатели. Фото и видео 18+

Жуткая авария произошла под Киевом на Житомирской трассе утром в четверг, 18 марта. Автомобиль Volvo на большой скорости врезался в фуру, когда та остановилась на красный сигнал светофора.

Водитель легковушки погиб до приезда экстренных служб. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

ДТП случилось возле села Чайки в Бучанском районе. Предварительно, мужчина за рулем Volvo "был пьян и уснул".

Его и двух пострадавших пассажиров с авто доставали спасатели ГСЧС. При этом очевидцы отмечают, что пострадавшие серьезных травм не получили и ходили возле места аварии "распивали спиртные напитки".

"В салоне много бутылок спиртного, от пострадавших исходил запах алкоголя. Был ли пьян водитель, установит экспертиза", – говорится в сообщении.

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