Под Киевом Volkswagen влетел под грузовик, погиб водитель. Фото с места ЧП

Утром воскресенья, 11 апреля, на трассе Киев – Чернигов произошла ужасная авария с автомобилем Volkswagen, который столкнулся с грузовиком. Водитель легковушки погиб на месте происшествия.

ДТП случилась возле поворота в Семиполках, что в Броварском районе Киевщины. Об этом информирует Telegram-канал "ДТП.Киев".

Отмечается, Volkswagen буквально влетел под грузовик. Причем удар был такой силы, что автомобиль не просто покорежило, у него повырывало колеса.

Водитель иномарки получил травмы, которые оказались не совместимы с жизнью.

На трассе из-за смертельной аварии образовалась пробка. Детали ДТП устанавливали правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 10 апреля на проспекте Бажана автобус 220-го маршрута с пассажирами врезался в столб, а затем в стоящий рядом автомобиль. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем.