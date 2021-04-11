Под Киевом Volkswagen влетел под грузовик, погиб водитель. Фото с места ЧП
Утром воскресенья, 11 апреля, на трассе Киев – Чернигов произошла ужасная авария с автомобилем Volkswagen, который столкнулся с грузовиком. Водитель легковушки погиб на месте происшествия.
ДТП случилась возле поворота в Семиполках, что в Броварском районе Киевщины. Об этом информирует Telegram-канал "ДТП.Киев".
Отмечается, Volkswagen буквально влетел под грузовик. Причем удар был такой силы, что автомобиль не просто покорежило, у него повырывало колеса.
Водитель иномарки получил травмы, которые оказались не совместимы с жизнью.
На трассе из-за смертельной аварии образовалась пробка. Детали ДТП устанавливали правоохранители.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 10 апреля на проспекте Бажана автобус 220-го маршрута с пассажирами врезался в столб, а затем в стоящий рядом автомобиль. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем.