Под Киевом на скользкой дороге в грузовик врезались два внедорожника: пятеро пострадавших

2 декабря произошло смертельное ДТП под Киевом на объездной Борисполя. Возле села Рогозов внедорожник Volkswagen и легковушка КІА врезалась в грузовик.

По данным OBOZREVATEL, пострадал житель Переяслава 2001 года рождения – у него закрытая черепно-мозговая травма и ушиб груди (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Также в больнице находится 70-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой. У еще одного пострадавшего, мужчины 1976 года рождения, подозрение на перелом ребер. Есть еще двое пострадавших – их состояние уточняется.

Черный КІА пошел на обгон, когда ударил в грузовик, сообщается на Facebook-странице dtp.kiev.ua.

''Фуру на скользкой дороге выбросило с дороги, когда в ее прицеп ударился Volkswagen. Два человека, находившиеся во внедорожнике погибли'', – сообщили на портале.

Информация о причинах ДТП уточняется.

2 декабря в Украине продолжит падать небольшой и мокрый снег, а на дорогах наблюдается гололедица. Такая погода ожидается и 3 декабря.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасности и призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.

Как писал OBOZREVATEL, у Киеве ночью 2 декабря автоцистерна DAF протаранила припаркованную в правом ряду фуру Renault Magnum, водитель которой отдыхал.