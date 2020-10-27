Под Киевом в ДТП погибла член избирательной комиссии. Фото

В Киевской области в ДТП попал заместитель главы избирательной комиссии села Козинцы Александр Титенко и его мать Ольга Титенко – член комиссии. В результате аварии женщина погибла на месте.

Об этом в Facebook сообщила кандидат на должность Ирпенского городского головы Михайлина Скорик-Шкаривская. По ее словам водитель уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновения с грузовиком.

"Во время подсчета голосов на территории Ирпенской ОТГ произошла трагедия. Александр Титенко, заместитель главы комиссии в селе Козинцы, ехал с мамой домой и от усталости заснул и врезался во встречный ЗИЛ по дороге на Немешаево. Его мама, Ольга Титенко, тоже член комиссии №320209, погибла на месте. Александр с травмами головы попал в больницу", – говорится в сообщении.

Скорик-Шкаривская добавила, что после происшествия комиссию в ТИК Ирпеня отправляли с протоколами на доработку.

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