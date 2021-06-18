Под Киевом в детском лагере обнаружили арсенал оружия

Под Киевом на территории бывшего детского лагеря в столице правоохранительные органы нашли несколько единиц пневматического оружия и элементы взрывных устройств. Их пригодность к использованию должна определить специальная экспертиза.

Об опасной находке рассказали в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"Обыск проводится в рамках уголовного производства по факту хранения огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых устройств. Указанные предметы найдены на территории бывшего детского лагеря, который находится в 23 км от Киева. Его помещение планируют в дальнейшем передать для использования Департамента муниципальной безопасности КГГА", – рассказали в пресс-службе.

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Департамент муниципальной безопасности КГГА пока сотрудничает с правоохранительными органами для определения происхождения указанных предметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Служба безопасности Украины обнаружила склад оружия и боеприпасов в Печерском районе столицы. Средства поражения были скрыты в одной из дренажно-штольных систем города, относится к объектам критической инфраструктуры.