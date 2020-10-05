Под Киевом упал мотодельтаплан, есть жертвы

У села Перемога Барышевского района Киевской области в понедельник, 5 октября, упал мотодельтаплан. В результате ЧП погибли два человека.

Инцидент произошел в 18:14, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Уточняется, что мотодельтаплан разбился на поле.

"Проводится обследование территории. На месте происшествия привлечено 12 человек и три единицы техники, из них от ГосЧС – 10 человек личного состава и две единицы техники", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозировали ухудшение погоды в Киеве на 5 октября с сильными порывами ветра до 15-20 м/с.