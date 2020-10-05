Под Киевом упал мотодельтаплан, есть жертвы
Смертельное ЧП произошло вечером понедельника
В этот день в столице Украины и области наблюдались сильные порывы ветра
Связано ли падение летательного средства с погодными условиями, пока не уточняется
У села Перемога Барышевского района Киевской области в понедельник, 5 октября, упал мотодельтаплан. В результате ЧП погибли два человека.
Инцидент произошел в 18:14, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Уточняется, что мотодельтаплан разбился на поле.
"Проводится обследование территории. На месте происшествия привлечено 12 человек и три единицы техники, из них от ГосЧС – 10 человек личного состава и две единицы техники", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозировали ухудшение погоды в Киеве на 5 октября с сильными порывами ветра до 15-20 м/с.