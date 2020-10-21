Под Киевом у блогера планировали похитить ребенка: преступников поймали

На Киевщине полицейские задержали злоумышленников, планировавших похитить малолетнего ребенка блогерши с целью выкупа.

За возвращение девочки преступники хотели получить 200 000 долларов, сказано на сайте МВД. Правоохранители предупредили похищение и 21 октября поймали подозреваемых во время передачи средств.

Как рассказали копы, они получили информацию о планах неизвестных похитить ребенка с целью получения выкупа, для чего преступники подыскивали исполнителя. Было установлено, что они также планировали совершить разбойное нападение на конвертационный центр.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 146 (Подготовка к похищению человека) и ч. 1 ст., 14 ч. 4 ст. 187 (Подготовка к разбойному нападению) УК.

"Полицейские сразу начали оперативно-розыскные и следственные действия, а затем установили злоумышленников. Выяснилось, что они собирались похитить дочь блогерши, а потом получить за ее возвращение выкуп – 200 000 долларов США. Установлено, что они тщательно готовились к совершению преступления, в частности арендовали дом, в котором планировали удерживать ребенка", – сказано в сообщении.

Чтобы предупредить инцидент, правоохранители сообщили родителям о преступных намерениях фигурантов и инсценировали похищение. Членов группировки задержали в селе Белогородка Киевской области.

По месту жительства фигурантов прошли санкционированные обыски. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

В спецоперации участвовали сотрудники Департамента стратегических расследований, Главного следственного управления Нацполиции и Офиса Генерального прокурора.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве полицейские охраны задержали нетрезвого мужчину, который ножом ранил пассажиров рейсового автобуса, следовавшего из столицы в Харьков.