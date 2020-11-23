Под Киевом девушка на Nissan столкнулась с Mercedes: пострадали 7 человек
Водитель Nissan якобы не уступил дорогу Mercedes
По факту ДТП с пострадавшими открыто уголовное производство
В Вышгородском районе Киевской области 22 ноября, около 17:00, в результате столкновения Nissan и Mercedes пострадали 7 человек.
Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, четверых людей госпитализировали, остальным оказали помощь на месте ДТП.
Предварительно установлено, что жительница Киева на Nissan, выезжая на главную дорогу с второстепенной, не предоставила преимущество в движении Mercedes.
Детали аварии устанавливаются, открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 22 ноября девушка-водитель на полной скорости влетела в грузовик. Ее госпитализировали с открытым переломом ноги.